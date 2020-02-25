«تنكيس الأعلام بجميع مؤسسات الدولة» .. بيان عاجل من الإمارات لنعي مبارك

نعت دولة الإمارات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقررت تنكيس الأعلام ليوم واحد بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وأصدرت وزارة شئون الرئاسة الإمارتية اليوم الثلاثاء بيان جاء فيه : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي وزارة شئون الرئاسة المغفور له محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف البيان "لقد فقدت الأمة العربية اليوم قائدا بارزا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص وكانت تربطه علاقة وطيدة وخاصة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وعمل مع أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر و الإمارات حيث شهدت علاقاتهما تطورا في المجالات كافة، كما ساهم في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد إنقطاع دام عدة سنوات فضلا عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي و الدولي" .

واختتم البيان "نسال الله العلي القدير أن يلهم أسرة الفقيد الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وان يجزيه خير الجزاء وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وتوفى رئيس مصر الأسبق، محمد حسني مبارك، داخل أحد المستشفيات العسكرية.

وولد "مبارك"، الذي رحل عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، فى محافظة المنوفية، بمدينة كفر مصيلحة عام 1928 ، وتولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا.

تخرج من الكلية الجوية عام 1950، وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ثم تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي.

تجددت ولاية مبارك، عبر الاستفتاء، 3 مرات 1987، و1993، و1999 ، ثم تم تعديل الدستور ليصبح أول رئيس للجمهورية عبر الاقتراع الحر المباشر عام 2005.

وعانى الرئيس الأسبق، من أزمات صحية خلال السنوات الماضية، وأجري عدة عمليات جراحية في عدد من المستشفيات، آخرها كانت منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير، لكنه وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.