مدافن عائلة «مبارك» تستعد لاستقبال جثمانه

تستعد مدافن عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لاستقبال جثمانه وسط تواجد أمني كثيف وتواجد عدد كبير من الصحفيبن. وجهز عمال النظافة المكان من بقايا الأمطار التي سقطت أمس نتيجة لسوء الأحوال الجوية وتوفى منذ قليل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد تعرضه لوعكة صحية ودخل على إثرها العناية المركزة. Advertisements

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