علقت الصحفية وأحد المحسوبين على ثورة 25 يناير رشا عزب على وفاة الرئيس الراحل حسني مبارك قائلة:" عاش طاغية مجرم ومات مجرم وحرامي شوك وسكاكين..ألف دهية ". وأضافت عبر حسابها الشخصي تويتر:" الموت مش هيغيب مبارك عشان اللي مقررين يترحموا عليه بأدب القطعان، مبارك حي في كل إدارة فاسدة ومدرسة بلا تعليم وقري بدون صرف صحي وسجون فتح أبوابها ولسه مكملة في بلع عشرات آلاف وأقسام مستمرة في رحلات التعذيب..اترحموا علي اللي عايشين لسه في خراب مبارك المقيم".

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كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يشمت المحسوبين على يناير في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.. رشا عزب: مات الطاغية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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