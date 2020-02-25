«حضور رسمي رفيع المستوى للدولة في جنازة عسكرية» .. غداً تشييع الرئيس الأسبق حسني مبارك

يشيع، غدًا الأربعاء، جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور رسمي رفيع المستوى للدولة في جنازة عسكرية بحسب ما نشرته البوابة نيوز.
ونعت رئاسة الجمهورية في بيانها الفقيد، قائلة: تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة.
حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.
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