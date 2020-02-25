الجارالله: قادة الخليج سيحضرون جنازة الرئيس الراحل مبارك

قال الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة، إن قادة الخليج سيحضرون جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الرجل الذي عرفوا نقاءه وعروبته، وعرفوا نصحه النقي... شعوب المنطقة ستودعه بالدموع والدعاء.
وأضاف الجارالله، عبر تدوينه له بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن الكويت تتذكر ما فعل لها أيام غزو العراق للكويت... رحل الرجل بعد أن أكد قضاء مصر براءة نجليه جمال وعلاء من دعاوى الفاسدين، إخوان الشياطين.
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