تشييع جثمان الرئيس الراحل حسني مبارك في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض، وتقّدم عدد من نجوم الفن بالتعازي لأسرته، وكان مبارك قد تواجد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء، وبالفعل تم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.

وكشف مصارد مقربة من أسرة الرئيس الراحل أنه سيتم تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

قبل ساعات معدودة من وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم، انهار أحد أعمدة جدران مقابر آل مبارك في منطقة مصر الجديدة، وعلى الفور بدأ العمال في ترميمه و تنظيف المقابر كعادتهم يوميا، وفقا لقول أحد العاملين فيها- طلب عدم الكشف عن هويته- حتى أُبلغوا بوفاة الرئيس الراحل، موضحا أنّه لم يتم إبلاغهم حتى الآن بموعد الجنازة أو دفن الجثمان.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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نعى مجلس النواب، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنيه اليوم وتقدم بالعزاء لأسرته داعيا الله أن يتغمده برحمته.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن،" ينعى مجلس النواب رئيس الجمهورية الأسبق لما قدمه لوطنه كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة".

وأضاف،" يتقدم مجلس النواب بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل وندعو الله أن يتغمده برحمته".



يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني السيد مبارك، وشهرته حسني مبارك، وولد في 4 مايو 1928، في قرية كفر المصيلحة، بالمنوفية، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، حيث تولى الحكم من 14 أكتوبر 1981، خلفا للرئيس محمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011.

تخرج من الكلية الجوية عام 1950، وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائبًا لرئيس الجمهورية، ثم تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي.

وعانى الرئيس الأسبق، من أزمات صحية خلال السنوات الماضية، وأجرى عمليات جراحية في عدد من المستشفيات.