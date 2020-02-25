الملك السعودي يعفي وزير الخدمة المدنية ووزير الإعلام من منصبهما

أصدر الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​ أوامر ملكية بإجراء تعديلات وزارية واسعة، وشملت الأوامر "إعفاء وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان من منصبه، وإعفاء وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة من منصبه".

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