اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى السماح للمدنيين بالتنقل بأمان في إدلب

شدّدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، روث هيذرنجتون، نحثّ "كلّ الجهات المتحاربة في محافظة إدلب السورية على السماح للمدنيّين بالتنقّل بأمان، سواء في مناطق تسيطر عليها تلك الجهات أو عبر الخطوط الأماميّة".
وركّز في إفادة صحافيّة في جنيف، على "أنّنا نحثّ أيضًا كلّ الجهات على السماح بتحرّك فرق الصليب الأحمر، وتقديم ضمانات أمنيّة، حتّى يتسنّى لنا الإستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الناس على جانبي الخطوط الأماميّة".
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