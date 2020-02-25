الرئاسة المصرية نعت محمد حسني مبارك: أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة

أعلن المتحدّث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، في بيان، أنّ "رئاسة الجمهورية تنعي ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدّمه لوطنه كأحد قادة وأبطال ​حرب أكتوبر​ المجيدة، حيث تولّى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب الّتي أعادت الكرامة والعزّة للأمة العربية". ولفت إلى أنّ "رئاسة الجمهورية تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد".

وكانت قد توفي مبارك عن عمر يناهز 91 عامًا، في مستشفى "الجلاء العسكري" شرق القاهرة.