أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة الرئيس الأسبق ل​جمهورية مصر​ العربية محمد ​حسني مبارك​ وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 شباط 2020". هذا وتوفي مبارك عن "عمر يناهز 91 عاما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة المصرية تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.