سأل النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"هل يمكننا أن نعرف لماذا تلجأ الافران للإضراب طالما أن ​الطحين​ مدعوم من قبل ​الدولة​ ونسبة استعماله للخبز تشكل نسبة 70% والباقي يستعمل للحلويات والمعجنات التي تباع بأسعار خيالية تعوض على اصحاب الافران خسارتهم من صناعة ​الخبز​"، مضيفا :"ليس مقبولا ابدا الزيادة على اسعار الخبز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقولا: ليس مقبولا ابدا الزيادة على اسعار الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.