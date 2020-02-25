أعتبر رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الأمانة التاريخية تقضي بالإعتراف أن الرئيس المصري الاسبق ​حسني مبارك​ كان صديقا كبيرا ل​لبنان​، ووقف معنا في أوج المحنة بعد اغتيال ​رفيق الحريري​ لإخراج قوات ​النظام السوري​ كما ساهم في إنشاء ​المحكمة الدولية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط عن رحيل مبارك: ووقف معنا في أوج المحنة لإخراج قوات النظام السوري من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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