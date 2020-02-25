القاضي ابراهيم ادعى على 45 شخصا في ملف النافعة بجرائم تزوير ورشى وتبييض أموال

إدّعى النائب العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​ على 45 شخصًا، في ملف هيئة إدارة السير والمركبات والآليات (النافعة)، وذلك بجرائم التزوير واستعمال المزوّر وإختلاس أموال عامّة وقبول رشى وتبييض أموال.

وأحال ابراهيم الملفات إلى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​. مع الإشارة إلى أنّ المُدّعى عليهم هم 27 موظّفًا إداريًّا في النافعة، إضافة إلى معقّبي معاملات وسماسرة.