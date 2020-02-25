طفلة في مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة الى دم وبلاكيت من فئة +B

طفلة في ​مستشفى الجامعة الأميركية​ بحاجة ماسة الى دم وبلاكيت من فئة +B. للتبرع الاتصال على الرقم 03.118824. وشكرا سلفا للمتبرعين. إضغط للمزيد

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