حتي يعرض على لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين رؤيته الوزارية

أجتمعت ​لجنة الشؤون الخارجية​ والمغتربين برئاسة النائب ​ياسين جابر​، مع وزير الخارجية ناصيف حتّي، الّذي "قدّم رؤيته الوزارية ولاسيما مقاربته في تفعيل الديبلوماسية المنفتحة في جميع الاتجاهات من أجل الحصول على التأييد العربي والدولي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمّر بها البلاد".

وتخلل الاجتماع نقاشاً حول خطة عمل الوزارة، وجرى التأكيد على وحدة الموقف ال​لبنان​ي حول ​صفقة القرن​ حيث أن الفريق الأول والأساسي المعني برفض هذه الصفقة ومقاومتها هو ​الشعب الفلسطيني​، ويدعم لبنان هذا الشعب في نضاله لإستعادة حقوقه المشروعة، ويؤكد على تمسكه بمرجعية ​الامم المتحدة​ وكل قراراتها ذات الصلة ب​القضية الفلسطينية​ والصراع العربي الإسرائيلي.

بدوره أعلن جابر عن "دعم اللجنة التام لمساعي حتي وخطته، وتمّ الاتفاق على الاجتماع دوريا لمتابعة الشؤون الديبلوماسية، واهمية التنسيق بين الجهتين مما يؤدي الى شرح الموقف اللبناني، وتوضيح وجهة النظر في كافة المسائل الدولية بموقف موّحد".