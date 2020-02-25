التقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وأجرت معه جولة أفق حول وضع المرأة في لبنان، تناولت دعم الأمم المتحدة لعملية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن،واستعراض مراحل التنفيذ بدءاً من تشكيل اللجنة التوجيهية من الوزارات والإدارات العامة المعنية وتحديد آليات عملها مع منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، بهدف المباشرة بتنفيذ النشاطات التي ستساهم في تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار، وتعزيز دورها في المفاوضات، وحمايتها من جميع أشكال العنف.
كما تمّ التطرق إلى أهمية تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة في عملية بناء السلام المستدام والاستقرار الوطني على المستويات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر كلودين عون روكز التقت كوبيش وتأكيد على أهمية تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.