كلودين عون روكز التقت كوبيش وتأكيد على أهمية تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة

التقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ ال​لبنان​ية كلودين عون روكز، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​، وأجرت معه جولة أفق حول وضع المرأة في لبنان، تناولت دعم ​الأمم المتحدة​ لعملية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325 حول المرأة و​السلام​ والأمن،واستعراض مراحل التنفيذ بدءاً من تشكيل اللجنة التوجيهية من الوزارات والإدارات العامة المعنية وتحديد آليات عملها مع ​منظمات المجتمع المدني​ والجهات المانحة، بهدف المباشرة بتنفيذ النشاطات التي ستساهم في تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار، وتعزيز دورها في المفاوضات، وحمايتها من جميع أشكال ​العنف​.

كما تمّ التطرق إلى أهمية تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة في عملية بناء السلام المستدام والاستقرار الوطني على المستويات كافة.