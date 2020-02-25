السفير الصيني زار الخطيب: هناك مؤشرات ايجابية لاحتواء فيروس كورونا

التقى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، واطلع منه على التطورات والاجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية في مكافحة فيروس الكورونا، وكانت مناسبة جرى التباحث خلالها في العلاقات الثنائية بين لبنان والصين وسبل تفعيلها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

ورحب الخطيب بالسفير الصيني متمنيا ان تنجح بلاده في مكافحة ​فيروس كورونا​ وتحد اجراءاتها من تفشيه وصولاً للقضاء عليه، مشدداً على ضرورة تفعيل التعاون الدولي لمكافحة هذا الفيروس الخطيربما يحفظ امن وسلامة الانسان ويحقق استقراره.

وحذر الخطيب من الانجرار خلف الشائعات التي تنشر الرعب بين الشعوب لاغراض سياسية واقتصادية وخدمة لدول تعمل لمحاربة الصين ودورها ومكانتها.

ولفت السفير الصيني الى ان "هناك مؤشرات ايجابية لاحتواء هذا الفيروس، ونحن على ثقة باننا سوف نتمكن من السيطرة والقضاء على هذا الفيروس بقيادة الرئيس الصيني وبدعم وتضامن كامل من الشعب الصيني في هذه المعركة، وايضا شرحت لسماحته رفضنا للشائعات والاكاذيبوالهجوم الاعلامي ضد الصين باستخدام فيروس كورونا او الدين الاسلامي، ونؤكد ان الفيروس ليس له صفة دينية او قومية او متعلق ببلد معين، ومكافحته تهم الجميع ويجب ان يواجهه كل العالم وان يكون هناك تكاتف وتضامن بين جميع بلدان العالم وشعوبها لمكافحته"، لافتا الى انه "شرحت للشيخ الخطيب عن الموقف الايجابي والشفاف من قبل الحكومة الصينية في التعاون مع منظمة الصحة العالمية ودول العالم واكدت تمنياتي في نجاح الصين ولبنان في احتواء هذا الفيروس والقضاء عليه".

من جهة اخرى التقى كيجيان في مقر السفارة، وفدا من رؤساء بلديات عكار.

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وأكد السفير كيجيان، أن "الحصار الناجح الذي نفذته الصين لاحتواء وباء كورونا ومحاصرته حمى كل بلدان العالم"، وأسف لتسجيل إصابة في لبنان، وشدد على أن "السفارة على اتصال دائم بوزارة الصحة والسلطات الصحية في المطار، بالإضافة إلى السلطات الأمنية لمتابعة حالة المواطنين الصينيين".

ولفت الى انه "تم توجيه طلب إلى كل أفراد الجالية الصينية للالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية والإبلاغ عن أي عارض يسجل لدى أي فرد من أفرادها"، مشيرا الى انه "لم يتم تسجيل أي اشتباه بأي إصابات بالفيروس في لبنان ضمن أفراد الجالية، مع العلم أن عددهم لا يتعدى 100 مواطن صيني، بالإضافة إلى عديد قوات حفظ السلام البالغ عددهم 401 وأعضاء السفارة وبعض الطلبة والمدرسين".

ورأى أنه "لو لم تتمكن الصين من السيطرة بشكل فاعل على الوباء، لكان انتشر إلى كل بلاد العالم بسرعة وبقوة"، ولفت الى أنه "خلال الأيام الأخيرة تم تسجيل تراجع في عدد الإصابات والوفيات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوباي، كما تم تخفيف إجراءات الطوق المنفذ لمنع انتشار الفيروس".