رد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على النائب ​زياد أسود​، معتبراً انه "مع وصول الحفارة لبدء عمليات الحفر، وأنت أنت تحفر حقدا وكراهية ولا يستخرج منك الا النواقص والعوادم والتفاهات، وأمثالك يحفرون عميقا وغميقا على تشويه الوقائع وتزوير الحقائق وإلحاق الأذى والضرر بالرئاسة والتيار و​اللغة​ المفيدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بزي ردا على أسود: لا يستخرج منك الا النواقص والعوادم والتفاهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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