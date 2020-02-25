"رويترز": لبنان وافق على اضطلاع شركتي لازارد وكليري جوتليب بدور المستشار بشأن سندات دولية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي تأكيده أن "​لبنان​ وافق على اضطلاع شركة لازارد المالية بدور المستشار المالي وكليري جوتليب بدور المستشار القانوني بشأن سندات دولية وإعادة هيكلة الدين".

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