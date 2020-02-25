اسود: نرى ببري اختزالا للمسيحيين وأولها اغراقنا بقانون المحافظات

رد عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على النائب السابق ​فارس سعيد​ معتبراً انه "قد تجد في رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ سندا ونجد فيه اختزالا للمسيحيين وأولها اغراقنا بقانون المحافظات في فرض رأيه وإرادته علينا، فاصبح وسيطا لكم مع ​حزب الله​ الذي حولتموه الى شيطان أكبر عندما صارت ​14 آذار​ رأس حربة سيادة مباعة"، موضحاً انه "افضل الشيعية والسنية و​المسيحية​ لا نجدهم في من نهب كل شيء لمصلحته".

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