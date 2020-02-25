لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا شاركنا اليوم بإجتماع للجنة المال والموازنة، حيث تابعنا دراسة قانوني "إسترداد ​الأموال المنهوبة​" و"رفع ​السرية المصرفية​" اللذين كنّا قد تقدّمنا بهما، على أمل أن يتمّ إقرارهما مع قوانين إصلاحيّة أُخرى في العقد العادي ل​مجلس النواب​ الّذي يبدأ في 17 آذار المقبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: نأمل بإقرار قانوني إسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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