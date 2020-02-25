الفرزلي التقى بري: النتائج مع صندوق النقد ستكون ايجابية بالرغم من كل الظروف

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وعمل اللجان النيابية.
وأكد الفرزلي أن "اللقاء كان مناسبة لمقاربة كافة الشؤون المطروحة على الساحة اللبنانية وبشكل خاص النشاط التشريعي في مجلس النواب وعمل اللجان و اللجان الفرعية"، مضيفا :"كما تعلمون هناك مواضيع ذات اهمية حيث تم مقاربتها من قبل اللجان وخاصةً اللجان الفرعية وغداً في اللجان المشتركة سوف يصار الى بحث مسألة اقتراح قانون القنب الهندي لصناعة الادوية حيث قامت اللجنة الفرعية برئاسة النائب ياسين جابر بجهود جبارة مستعيناً بخبراء دوليين لدراسة هذا الموضوع حيث سيبدأ النقاش غداً بهذا الاقتراح نظراً للمردود والفوائد المالية والاقتصادية التي تعود على البلد".
وحول النتائج المرتقبة من صندوق النقد، أكد الفرزلي أن "النتائج ستكون ايجابية بالرغم من كل الظروف واعتقد ان الغد سيكون ايجابياً وانا متفائل".
كما عرض الرئيس بري مطالب نقابة المخابز والافران خلال لقائه رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران كاظم ابراهيم واعضاء الاتحاد .
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