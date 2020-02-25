مصطفى حسين: ثروتنا المدفونة أصبحت واقعا ملموسا

لفت رئيس الحركة الشعبية ال​لبنان​ية النائب ​مصطفى حسين​ في بيان الى أنه "اخيرا حلم اللبنانيين يتحقق، والانظار كلها متجهة الى حفر البئر الاستكشافي الأول للنفط والغاز في لبنان. ثروتنا المدفونة أصبحت واقعا ملموسا في عهد الرئيس العماد ​ميشال عون​. وللمناسبة، وانصافا للحق، كل التحية للوزير ​جبران باسيل​ الذي كان اول من باشر الاجراءات في هذا الملف، وللوزراء الذي توالوا على ​وزارة الطاقة​ وتابعوا خطواته".

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