الحريري عن رحيل مبارك: كان صديقاً وفياً للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي

أعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "تنطوي برحيل الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك حقبة من تاريخ مصر والامة العربية حفلت بالانجازات والاخفاقات على حدٍ سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات"، مشدداً على ان "الرئيس مبارك كان صديقاً وفياً للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي، نذكره بالخير ونسأل له الرحمة والرضوان".
هذا وتوفي مبارك عن "عمر ناهز الـ94 عامًا".
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