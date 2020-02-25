الحريري عن رحيل مبارك: كان صديقاً وفياً للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي

أعتبر رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "تنطوي برحيل الرئيس المصري الاسبق ​حسني مبارك​ حقبة من تاريخ مصر والامة العربية حفلت بالانجازات والاخفاقات على حدٍ سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات"، مشدداً على ان "الرئيس مبارك كان صديقاً وفياً ل​لبنان​ وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي، نذكره بالخير ونسأل له الرحمة والرضوان".

هذا وتوفي مبارك عن "عمر ناهز الـ94 عامًا".