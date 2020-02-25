لفتت ​قوى الامن الداخلي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "وبعد نتاقل بعض وسائل التواصل عن صورة لاجهزة في ​المطار​ تكشف (coronavirus)، نوضح ان هذه الاجهزة للتفتيش ستشغّل قريباً من قبل فصيلة تفتيشات المطار في قوى الامن لكشف المواد التي يمكن تهريبها في الجسم والثياب بدقّة وسرعة وفقاً لمعايير اهم مطارات ​العالم​، مراعيةً الخصوصية الشخصية".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن توضح: الاجهزة الجديدة بالمطار تكشف المواد التي تهرّب بالجسم والثياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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