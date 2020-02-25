عبد الصمد بعد جلسة الحكومة: قرار بوقف الرحلات الدينية للدول التي تفشى فيها كورونا

أعلنت وزير الاعلام ​منال عبد الصمد​، بعد اجتماع ​مجلس الوزراء​ ان "المجلس اتخذ قرارا بضبط حركة الطيران ووقف الرحلات الدينية الى الدول التي تفشى فيها فيروس ​الكورونا​"، موضحة ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اعلن خلال الجلسة ان ​سفينة​ الحفر وصلت الى ​الشاطئ اللبناني​ وستبدأ عملها خلال ٤٨ ساعة".

وأشارت عبد الصمد الى ان "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ لفت الى ان عمل بعض الناس هو التشويش على عمل الحكومة، وهناك جهات تمارس الالاعيب وتعمل على اختلاق الاكاذيب والمؤسف اكثر ان هذه الجهات تحرض على البلد".