أعلنت وزير الاعلام منال عبد الصمد، بعد اجتماع مجلس الوزراء ان "المجلس اتخذ قرارا بضبط حركة الطيران ووقف الرحلات الدينية الى الدول التي تفشى فيها فيروس الكورونا"، موضحة ان "رئيس الجمهورية ميشال عون اعلن خلال الجلسة ان سفينة الحفر وصلت الى الشاطئ اللبناني وستبدأ عملها خلال ٤٨ ساعة".
وأشارت عبد الصمد الى ان "رئيس الحكومة حسان دياب لفت الى ان عمل بعض الناس هو التشويش على عمل الحكومة، وهناك جهات تمارس الالاعيب وتعمل على اختلاق الاكاذيب والمؤسف اكثر ان هذه الجهات تحرض على البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد بعد جلسة الحكومة: قرار بوقف الرحلات الدينية للدول التي تفشى فيها كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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