حاكم مصرف لبنان اصدر تعميما بخفض الفوائد على قروض الإسكان

أصدر حاكم المصرف ​رياض سلامة​ تعميماً وسيطاً يقضي بخفض الفوائد على قروض الإسكان و​المؤسسة العامة للإسكان​، ومنح التسهيلات الممكنة للمصارف والمؤسسات المالية. وتراوحت التخفيضات بحسب نوعية القرض وتاريخ الحصول عليه. أما ​القروض​ التي طالها التخفيض الاكبر فهي تلك الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للإسكان في السنتين الماضيتين والخفض هو بقيمة ٢.٥ بالمئة.

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