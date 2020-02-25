شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين: 1108 وحدة إسكان اجتماعى لأعضاء النقابة بالقاهرة الكبرى والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مشروع الإسكان الاجتماعى تجاوز 4 مليون شقة، مضيفا أنه تم تنفيذ أكثر من 300 ألف وحدة، لتوفير شقق سكنية للفئات الأقل دخلا، و أنه تم توفير 1108 وحدة لأعضاء النقابة بالقاهرة الكبرى والمحافظات .

وأضاف ضياء رشوان خلال كلمة له عقب توقيع برتوكول تعاون مع المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن النقابة وقعت بروتوكولا وسيتم بدء تنفيذه وفقا للقواعد التي وضعها المجلس، وسيتم التقدم لها في النقابة، مشيرا إلى أنه إذا كانت الأعداد أكثر من المطروح، سيتم اجراء قرعة للأسماء الفائزة والاحتياطية، وسيتم إرسالها للصندوق.

وتابع ضياء رشوان: "فى حال وجود عوائق أمام بعض الفائزين، سيتم تصعيد الزملاء الاحتياطى محلهم، ونكرر شكرنا للدكتورة مى عبد الحميد رئيس الصندوق".

Advertisements

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين وقع، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بشأن حصول النقابة على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعى فى عدد من المدن الجديدة.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إن البرتوكول بشأن تخصيص 1108 وحدة بالقاهرة الكبرى و المحافظات المختلفة .

وكان محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، قال من قبل إن النقابة اتفقت مع مجلس إدارة الصندوق على الحصول على 600 وحدة لمحدودى الدخل ولغير محدودى الدخل على أن تعلن تفاصيل الوحدات فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقب توقيع البروتوكول الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء 25 فبراير.

وكانت نقابة الصحفيين، قد أعلنت من قبل عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية، عقب الاتفاق عليها مع هيئة الأوقاف المصرية، ويشمل الإعلان وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمدينة بدر بمساحات تبدأ من 56-81 مترا، وبأسعار تبدأ من 250-300 ألف جنيه، ومدينة قليوب بمساحات تبدأ من 109- 126 مترا، وبأسعار تبدأ من 418-490 ألف جنيه، وحدائق القبة بشارع ولى العهد بمساحة 115 مترا وبسعر 836 ألف جنيه، و6 أكتوبر بكومباوند طيبة جاردنز بمساحات من 174- 280 مترًا بسعر 6000 جنيه للمتر، على أن يسدد من 25-50 % من قيمة الوحدة مقدما، والباقى على 3 سنوات بدون فوائد أو 10 سنوات.