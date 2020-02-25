شكرا لقرائتكم خبر عن عمر علاء مبارك على إنستجرام.. صور قصة علاقة حب مع الرئيس الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داخل حساب عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تجد رحلة طويلة من الذكريات والصور التي حاول الحفيد مع جده أن يدونها في حسابه بموقع انستجرام، صور مختلفة من ذكريات تواجده مع الراحل محمد حسني مبارك في الملاعب والمنزل وغيرها.

علاقة قوية تربط بين الحفيد وبين الراحل حسني مبارك، والتي حرص عمر علاء مبارك علي تدوالها من خلال صور مختلفة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وتكشف الصور جانب آخر اجتماعي بين علاقة الحفيد والجد.

خلال فترة مرض الرئيس الأسبق، حرص دائما عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق دائما من خلال نشر هذه الصورة لمشاركة متابعيه بعلاقته بجده، ليطمئن عليه المواطنين، إضافة إلى عديد من الصور في عدة مناسبات مختلفة.

وتوفى منذ قليل، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، قبل أن تعلن العائلة رسميا، وتنعيه رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة.

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