شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم، 25 فبراير 2020. Advertisements وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة فى معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولى رئاسة مجلس الوزراء فى الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982.

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