شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المحلة يكشف عن حرائق بمصنع تدوير للقمامة بعد تجديده بـ20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأه جديدة فجرها النائب محمد خليفة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي اليوم الثلاثاء، بشأن مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، بتأكيدة تعرض المصنع بعد إعادة تجديدة والتي تكلفت نحو 20 مليون جنية، للحرائق بسبب تراكم أطنان القمامة والتقاعس عن إزالتها من قبل مجلس المدينة.

وقال خليفة، إنه بالرغم من تجديد المصنع الذي كلف 20 مليون جنية وإنشاء خط جديد، لكنه احترق بسبب تراكم 50 ألف طن من القمامة بسبب تقاعس مجلس مدينة المحلة عن إزالتها، متابعاً : " الفلوس دي من دم الشعب .. والمحلة بتعوم في القمامة".

واضاف، أن مصنع تدوير المخلفات أصبح مقلب للقمامة وتكدست فيه القمامة بشكل كبير، وصلت إلي 120 ألف طن، متابعا : الفلوس التي تم إهدارها من المسئول عنها، وما الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

من جانبه قال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أحمد فاروق، إن الوزارة قامت بجهد كبير في محافظة الغربية ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حيث كان لها نصيب كبير من الدعم في هذا الصدد، مشيراً إلي أنه تم سابقاً رفع نسبة كبيرة من اطنان القمامة في إطار إجراءات تطوير المصنع، وتم تركيب الخط الجديد، وتسلمته المحافظة، ثم فؤجئنا بحرائق منذ شهر لتكدس القمامة.

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كذلك أكد الدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، أنه بعد معاينه المصنع في ضوء الحرائق التي حدثت فيه مؤخراً، تبين أن تراكمات أطنان القمامة هي من تتسبب في حرائق المصنع، وهناك خطأ يقع علي مجلس المدينة في عدم إلتزامة برفع التراكمات ونقلها.

بدوره قال سكرتير عام محافظة الغربية اللواء محمد شاكر إنه لا يعلم تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها سابقاً وسوف يطلع عليها كاملة ويفيد بها اللجنة، إلا أنه يجرى حالياً رفع القمامة المتواجدة بالمصنع ورفع كفاءة المصنع، بالإضافة إلي التعاقد علي إنشاء سور لاسيما وأنه أرض مفتوحه حاليا.

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة البرلمانية بإيفادها رسمياً حول تفاصيل الإجراءات التي اتخاذها بيئيا بعد الحرائق التي نشبت، والإجراءات كذلك التي اتخذت مع المسؤولين عن هذا الأمر.