شكرا لقرائتكم خبر عن "فبراير" فى تاريخ مبارك.. شهر وداع السلطة والحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن "فبراير" هو الشهر الذي شهد أحداثا تاريخية للرئيس الأسبق مبارك، ففي 11 فبراير عام 2011، أعلن عمر سليمان تنحي حسني مبارك بعد حكم دام 30 عاما لمصر، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، بعد 18 يوماً كاملة من الاحتجاجات شهدتها القاهرة وعدد من المدن المصرية، تطالبه بالرحيل والتنحي عن الحكم.

ومن الكواليس التي خرجت عن ذلك اليوم، أنه قد تمت صياغة البيان الذي قرأه عمر سليمان على مبارك تليفونيًا، ولم يطلب الرئيس الأسبق سوى تعديل كلمة واحدة بدلا من التنحي لتصبح التخلي عن الحكم، وجرى الاتفاق على مطالبة الرئيس بالتنحي من السلطة، وطلبوا من عمر سليمان أن يتحدث إلى الرئيس مبارك ويطلب منه التنحي عن السلطة.

واليوم 25 فبراير، توفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بمستشفى الجلاء، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى أعلنت فيه عائلة الرئيس الأسبق وفاته بشكل رسمى عن الوفاة، عبر تغريدة لإبنه علاء على "تويتر".

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

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