شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتحل صفة صحفى على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببلاغ للمستشار حماده الصاوى النائب العام حمل رقم 11173 عرائض النائب العام، ضد شخص يدعى "ح .ع" مقيم بقها محافظة القليوبية، وذلك لانتحاله صفة صحفى على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء فى البلاغ أن المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا فى جداول النقابة.

وأضاف ضياء رشوان فى البلاغ أن المادة رقم 103 من ذات القانون تنص على أنه يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين فى جداول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين استثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك ورتبت المادة 115 من القانون على مخالفة هاتين المادتين عقوبة، وطالب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، النائب العام فى بلاغه باتخاذ اللازم قانونا ضد منتحلى صفة الصحفى.

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يذكر أن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أكد من قبل أن النقابة انتهت من مخاطبة الوزراء والمحافظين بشأن عدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلى المهنة، وأن النقابة جاهزة لتلقى أى بلاغات موثقة من الزملاء ضد من يمارسون المهنة بشكل مخالف للقانون واللوائح المنظمة للعمل الصحفى، مضيفًا أن مواجهة هذه الظاهرة يحافظ على سلامة وصول المعلومة للقارئ وعلى التصدى للشائعات التى تهدد استقرار البلاد.

وأضاف رشوان، أن النقابة بدأت إجراءات عديدة مؤخرًا لمواجهة تلك الظاهرة، كان أهمها تقديم عدد من البلاغات للنائب العام ضد الكيانات الوهمية التى تعمل بشكل مخالف للقانون، كما تقدمت النقابة ببلاغات ضد عدد من منتحلى صفة صحفى، الذين ثبت مخالفتهم وتجاوزهم فى حق المهنة، خاصة وأن البعض استخرج محررات رسمية وبطاقة الرقم القومى مدون عليها مهنة صحفى ومحرر صحفى وإعلامى، مضيفًا أن انتحال المهنة قضية جنائية يعاقب عليها القانون.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن النقابة أرسلت من قبل إلى جميع الوزراء والمحافظين ومديرى الأمن بالمحافظات خطابات رسمية بمنع التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلى المهنة، وأن يقتصر التعامل فقط مع الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين والزملاء المتدربين "تحت التمرين"، الذين يعملون فى صحف ومواقع معترف بها، مؤكدًا أنه شكل لجنة جديدة من بعض الزملاء بمجلس النقابة بمتابعة هذا الملف الهام، ومتابعة شكاوى الزملاء بشكل مستمر للقضاء على هذه الظاهرة، والحفاظ على أمن وسلامة المعلومة.