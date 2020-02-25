شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: اجتماع لجنة إعادة تسعير الطاقة القادم سينتهى إلى أسعار أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اجتماع لجنة إعادة تسعير الطاقة للمصانع برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذى سيعقد خلال شهر سيشهد الانتهاء إلى أسعار أفضل.

وأضافت الوزيرة، "أسعار الطاقة فى الصناعة تكلفتها عالية هو أمر لا خلاف عليه، والصناعة تأثرت ومرت بعدم استقرار سياسي وأمنى تسببا فى توقف العمل الصناعى، لكن حاليا هناك إصلاح مادى ونقدى.. والاجتماع الذى سيعقد خلال أسابيع اتمنى أن ينتهى لأسعار ووضع أفضل". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب فرج عامر.

وكشفت عن قرب الانتهاء من إقامة 450 مجمع صناعى بـ13 محافظة، ومشيرة إلى أن الدولة ستنتهى من 60% من هذه التجمعات خلال العام الجارى.

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وأكدت الوزيرة، أن نوفمبر 2016 بدأ الإصلاح الحقيقي والجذرى لهيكل الاقتصاد المصري، لكن مدة الثلاث سنوات منذ بدأ الاصلاح تعد قصيرة إلى متوسطة، ولكن بالرغم من قصر هذه المدة إلا أن هناك عائد وإصلاحات، لافتة فى الوقت نفسه إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصاد الوطنى بالرغم من انخفاضها فى العالم كله بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد فى الصين القوى الاقتصادية الأهم فى العالم ومستحوذة على 20% من حجم التجارة الدولة مما دفع مؤسسات التصنيف الدولية لخفض نسب التنمية العالمية المتوقعة.

وكشفت الوزيرة، أنه سيتم الإعلان عن إنشاء هيئة للبحيرات لحسن استغلالها، وكذلك التوقيع الأسبوع المقبل على اتفاقية بين وزارة السياحة والآثار مع القطاع الخاص لتطوير فى منطقة القلعة.

وعن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، قالت وزيرة التخطيط، إنه تم اتخاذ عينة ممثلة للقطاع غير الرسمي ويتم دراستها حالياً وسيتم الإعلان عنها وعن حجم هذا الاقتصاد منتصف مارس المقبل.