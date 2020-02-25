انتظام الملاحة بموانئ البحر الأحمر وتداول 652 شاحنة و53 سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، انتظام حركة الملاحة بموانئ الهيئة، وعدم تأثرها بسوء الأحوال الجوية.

وأعلن المتحدث الإعلامي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن موانئ الهيئة شهدت على مدار يومين، تداول 652 شاحنة و53 سيارة.

Advertisements

وأوضح "ملاك"، أن ميناء نويبع استقبل اليوم السفينة سينا، وعلى متنها شاحنة، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينتين سينا وبريدج، وعلى متنهما 131 شاحنة و10 سيارات.

واستكمل البيان، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس، وعلى متنهما 133 شاحنة و24 سيارة، ويشهد مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 106 شاحنة و3 سيارات.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أن ميناء سفاجا استقبل أمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 180 شاحنة و5 سيارات، وغادرت السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس، وعلى متنهما 101 شاحنة و11 سيارة.