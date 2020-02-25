الإمارات تنعي مبارك وتقرر تنكيس الأعلام ليوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (د ب أ):

نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية في وقت سابق الثلاثاء، وقررت تنكيس الأعلام ليوم واحد.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) جاء فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي وزارة شؤون الرئاسة المغفور له محمد حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وأضافت في البيان: "لقد فقدت الأمة العربية اليوم قائدا بارزاً كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص".

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وأشادت بالجهود التي بذلها "لعودة مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، فضلا عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والدولي" .

وتقرر تنكيس الأعلام ليوم واحد بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

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