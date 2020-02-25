نائب وزير الصحة الإيراني يعلن إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب ا): أعلن نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجى، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المتحور الجديد، وذلك في مقطع فيديو بثته وكالة الأنباء الإيرانية ارنا. كان حريرجي أمضى الأيام الماضية محاولا طمأنة المواطنين بأن السلطات تسيطر على الوضع. وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 95 شخصا، توفي منهم15.

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