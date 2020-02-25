حماس: نرفض عقد أي لقاءات مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

أكدت حركة حماس ، الثلاثاء، موقفها "الثابت" برفضها عقد أي لقاءات مع إسرائيل وذلك عقب تقارير عن زيارة أمنية لمسؤولين إسرائيليين إلى قطر.

وقالت الحركة ، في بيان ، إنها "ضد أي علاقة مع الكيان باعتباره كيانًا مغتصبًا وغير شرعي، وتجرم التطبيع معه من أي طرف أو جهة كانت".

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وأضافت :"نستهجن ما إدعته بعض وسائل الإعلام من عقد لقاءات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) أو أي من قادته، وتؤكد نفيها القاطع لهذه الأنباء جملة وتفصيلًا، وهي روايات باطلة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه الحركة ومواقفها ورموزها".

وتابعت: "إننا ندعو وسائل الإعلام إلى عدم الوقوع في شرك الأفخاخ التي ينصبها الإعلام الإسرائيلي وبعض الأبواق التي تحاول إعطاء الذرائع والمشروعية لعمليات التطبيع التي تتم على الصعيدين العربي والإسلامي، وتشجيع الأطراف المتورّطة فيه".

ومؤخرا تحدثت تقارير إسرائيلية عن زيارة لمسؤولين أمنيين كبار في إسرائيل إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث تعزيز تفاهمات التهدئة مع حماس في غزة الأمر الذي نددت به فصائل فلسطينية.