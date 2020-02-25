ألمانيا.. إصابة 15 شخصا على الأقل في حادثة دهس

أفادت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الاثنين، بأن 15 شخصا على الأقل أصيبوا في حادثة دهس خلال احتفالات بمدينة فولكمارسن.

وقالت الشرطة الألمانية، إن سيارة مسرعة اخترقت حشدا من الناس في موكب احتفالي ببلدة فولكمارسن، مخلفة عددا من الجرحى.

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وأضافت في إفادة صحفية، أنها اعتقلت سائق السيارة.

وبحسب "رويترز"، رفضت الشرطة الألمانية القول ما إذا كانت تعتبر الواقعة حادثا أم هجوما متعمدا.