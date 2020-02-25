تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في كرواتيا

أعلن رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في بلاده.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة في الوقت ذاته إلى تسجيل حالتي

إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا" في المنطقة الغربية من ولاية "تيرول" النمساوية، التي تقع على الحدود مع شمالي إيطاليا.