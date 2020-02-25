الخارجية الروسية: بوجدانوف وغسان بحثا هاتفياً تسوية الأزمة الليبية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، خلال اتصال هاتفي، تسوية الأزمة الليبية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية ،اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الهاتفي جرى مساء أمس الإثنين، حيث أطلع

غسان سلامة نائب وزير الخارجية الروسي بوجدانوف على الجولة الثانية من الاتصالات بين الأطراف الليبية، التي عقدت في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة " 5 + 5".



وأضاف البيان أنه تم التأكيد - خلال الاتصال - على

أهمية دور روسيا من أجل تحقيق تسوية موثوقة للأزمة العسكرية السياسية في ليبيا.يُذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة تمثل أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، وفق مخرجات مؤتمر برلين، الذي عقد الشهر الماضي بشأن الأزمة الليبية، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن 2510 /2020 ، الذي دعا الطرفين الليبيين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.