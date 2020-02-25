التعليم العالي العراقية تبحث إمكانية السماح للطلاب في الخارج بالعودة للوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي مخاطبة الملحقيات في بعض الدول المتفشي فيها فيروس (كورونا)؛ لبحث إمكانية عوده الطلاب العراقيين إلى البلاد. وقال مدير عام دائرة البعثات في الوزارة صادق عواد كاظم - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم /الثلاثاء/ - "إنه بسبب انتشار (كورونا) في الصين وإيران وتواجد الطلاب فيهما، فأعدت الوزارة دراسة عاجلة وخاطبت الملحقيات في الدول؛ بهدف معالجة حالة الطلاب وبحث إمكانية رجوعهم للوطن".

وأضاف "قدمنا بعض المقترحات للملحقيات في إيران، وهي عودة الطلبة واستثنائهم من الإقامة المتصلة الواجب تحقيقها لمعادلة شهاداتهم، والطالب يكون له الحرية في العودة أو البقاء، مشيرًا إلى أنه يتم منح الإجازة من قبل إدارة البعثات وبموافقة وزير التعليم ولا تعد من ضمن مدة إقامة الطلاب المتصلة". العراقية اليوم /الثلاثاء/ - "إنه بسبب انتشار (كورونا) في الصين وإيران وتواجد الطلاب فيهما، فأعدت الوزارة دراسة عاجلة وخاطبت الملحقيات في الدول؛ بهدف معالجة حالة الطلاب وبحث إمكانية رجوعهم للوطن".وأضاف "قدمنا بعض المقترحات للملحقيات في إيران، وهي عودة الطلبة واستثنائهم من الإقامة المتصلة الواجب تحقيقها لمعادلة شهاداتهم، والطالب يكون له الحرية في العودة أو البقاء، مشيرًا إلى أنه يتم منح الإجازة من قبل إدارة البعثات وبموافقة وزير التعليم ولا تعد من ضمن مدة إقامة الطلاب المتصلة".

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