كشف الفحوصات والاختبارات الطبية بالنمسا عن إيجابية أول حالة لفيروس كورونا المستجد في مدينة (تيرول). وقالت مصادر في وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن حالتين مشتبه بهما خضعا للفحص الطبي في مدينة (تيرول)، وجاءت الاختبارات للحالة الأولى إيجابية في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفحوصات مازالت مكثفة بشأن بقية الحالات المشتبه بها".

وأشارت المصادر إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث العدوى في مدينة (لومباردي) في إيطاليا، لافتة إلى أنه تم وضع الحالتين في الحجر وتقوم البلاد الآن بإنشاء مركز للاختبارات السريعة حتى تتمكن من البت بسرعة في الحالات المشتبه فيها. في مدينة (تيرول)، وجاءت الاختبارات للحالة الأولى إيجابية في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفحوصات مازالت مكثفة بشأن بقية الحالات المشتبه بها".وأشارت المصادر إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث العدوى في مدينة (لومباردي) في إيطاليا، لافتة إلى أنه تم وضع الحالتين في الحجر وتقوم البلاد الآن بإنشاء مركز للاختبارات السريعة حتى تتمكن من البت بسرعة في الحالات المشتبه فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.