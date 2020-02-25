روسيا: رصد 33 خرقًا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 33 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الجانب الروسي في اللجنة سجل الخروقات في المحافظات السورية كالتالي: اللاذقية (14 خرقًا)، وإدلب (13 خرقًا)، وحلب (5 خروقات)، وحماة (خرق واحد). وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الجانب الروسي في اللجنة سجل الخروقات في المحافظات السورية كالتالي: اللاذقية (14 خرقًا)، وإدلب (13 خرقًا)، وحلب (5 خروقات)، وحماة (خرق واحد).

وأشارت الدفاع الروسية إلى قيام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية إلى أهالي قرية بيرك بريف حلب.

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