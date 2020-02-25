البحرين تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران

قررت وزارة الخارجية البحرينية منع سفر المواطنين إلى إيران في الوقت الحالي، حتى إشعار آخر. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية البحرينية - أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء - والذي جاء فيه أنه نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، تم منع سفر المواطنين إلى دولة إيران ، حرصًا على سلامتهم وعدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19). الخارجية البحرينية - أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء - والذي جاء فيه أنه نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، تم منع سفر المواطنين إلى دولة إيران ، حرصًا على سلامتهم وعدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

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