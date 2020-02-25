التلفزيون المصري: وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
يمن شباب نت
الثلاثاء, 25 فبراير, 2020 - 02:29 مساءً
[ التلفزيون المصري: وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ]
أعلن التلفزيون المصري، قبل قليل، وفاة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك عن عمر 91 سنة بعد معاناة كبيرة من المرض.
وجاء إعلان نبأ وفاة مبارك بعد استياء حالته الصحية ودخوله العناية المركزة.
وكان علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، قد أعلن أن والده الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.
وتولى مبارك رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته ثورة يناير والاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير2011م.
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