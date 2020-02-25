الصدر يعلّق دعوة أنصاره للتظاهرات بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 فبراير 2020 03:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علّق رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء، دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية حاشدة في مواجهة خصومه السياسيين، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد أن حثت وزارة الصحة المواطنين على تجنب التجمعات العامة. وقال الصدر في بيان صدر عنه: ”قد دعوت لتظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة، واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم، فهي أهم عندي من أي شيء“.

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