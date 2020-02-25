كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتنياهو ينعي مبارك: "كان صديقي الشخصي ومحبا لوطنه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي صباح اليوم.

وقال نتنياهو: "باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل. قد التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام.

وأكد: سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك، أود أن أتقدم بالتعازي إلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري.