كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" ينصح الهند بالتركيز على تقنية الجيل الخامس الغربية' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، كيف يجب على الدولة أن تظل مركزًة على تطوير وتبني الجيل الخامس من الإنترنت فائق السرعة.

وسط التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، طلب الرئيس ترامب من الهند اختيار المعدات اللازمة لبناء البنية التحتية للجيل الخامس من "الغرب"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

خلال خطابه المشترك إلى وسائل الإعلام إلى جانب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قال الرئيس الأمريكي، إن الزعيمين ناقشا أهمية وجود شبكة لاسلكية آمنة من الجيل الخامس وحذر الهند من استخدام التكنولوجيا "للقمع والرقابة".

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وأضاف "ترامب"، لوسائل الإعلام: "ناقشنا أهمية شبكات الجيل الخامس اللاسلكية الآمنة والحاجة إلى أن تكون هذه التكنولوجيا الناشئة أداة للحرية والتقدم والازدهار؛ وعدم القيام بأي شيء حيث يمكن تصوره كقناة للقمع والرقابة".

لقد ضغطت الولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا، على حلفائها حتى لا يستخدموا أجهزة الجيل الخامس من كبرى شركات التكنولوجيا الصينية، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي التي تشير إلى إمكانية استخدامها من قبل الصين للتطفل على بلدان أخرى. ومع ذلك، نفت كل من بكين وعملاق التكنولوجيا هذه الادعاءات باستمرار.

سمحت الهند لشركة هواوي الصينية الرائدة في مجال التكنولوجيا بالمشاركة في تجارب الجيل الخامس على الرغم من الحذر المستمر من جانب الولايات المتحدة.