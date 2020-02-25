كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النمسا وكرواتيا تؤكدان أول حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلانكوفيتش، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال "بلينكوفيتش"، في مؤتمر صحفي: "المريض في عيادة زغرب لعلاج الأمراض المعدية. إنه شخص أصغر سنا وله أعراض أكثر اعتدالا. إنه في عزلة وحالته جيدة في الوقت الراهن"، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".

في الوقت نفسه، صرح وزير الصحة، فيلي بيروس، أن المريض قد أقام في ميلانو في الفترة من 19 فبراير إلى 21 فبراير.

بعد تأكيد السلطات الكرواتية، أكدت النمسا، أيضًا، أول حالتين بالفيروس في مقاطعة تيرول.

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وأفادت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن حاكم تيرول غونتر بلاتر، أنهما إيطاليان يعيشان في المقاطعة وربما كانا مصابين في منطقة لومباردي الإيطالية.

كل من المرضى في مستشفى في انسبروك مع أعراض حمى طفيفة.

في اليوم السابق، صرح جوليو جاليرا، مستشار رعاية منطقة لومباردي الإيطالية، بأن الشخص الثالث توفي بسبب الفيروس في المنطقة.